У лісі на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка
29/12/2016 1
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Тіло мешканця села Цигани Борщівського району виявили у лісі на Тернопільщині.
Як повідомляє Звістка, загиблого знайшли його родичі, котрі, разом із рятувальниками та правоохоронцями, кілька днів проводили розшуки.
Слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті – переохолодження.
Додамо, що загиблому було 86 років.
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Керівник відділу
Перекладач німецької мови
Коментарі (1)
степко29/12/2016
Від такого “доброго” життя пішов до лісу і заснув. Це як у казці француза, дітей водили до лісу бо не було що їсти. Сумно?!