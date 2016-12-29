У лісі на Тернопільщині знайшли мертвого чоловіка

29/12/2016 Розмір тексту:

Тіло мешканця села Цигани Борщівського району виявили у лісі на Тернопільщині.

Як повідомляє Звістка, загиблого знайшли його родичі, котрі, разом із рятувальниками та правоохоронцями, кілька днів проводили розшуки.

Слідів насильницької смерті не виявлено. Попередня причина смерті – переохолодження.

Додамо, що загиблому було 86 років.