У лісі на Тернопільщині незаконно вирубали дерев майже на мільйон гривень

19/06/2017 Розмір тексту:

Неодноразово Державна екологічна інспекція у Тернопільській області звертала увагу на невирішену проблему передачі колишніх колгоспних лісів, що залишаються на балансі сільських рад. Останні не забезпечують їх належного використання і, що найважливіше, охорони! Такою ситуацією багато років користуються недобросовісні громадяни, знищуючи дані насадження.

Серед останніх таких випадків – незаконна рубка 60 дерев виявлена Інспекцією 14 червня ц. р. на території Золотопотіцької селищної ради Бучацького району у ході позапланової перевірки оперативної інформації.

Дане порушення вчинено невстановленими особами у лісових насадженнях в урочищі «Малинники». Серед самовільно зрізаних зафіксовано дерева різних порід, 47 з яких –дуби.

У ході перевірки встановлено, що Золотопотіцька селищна рада жодних рішень чи дозволів на порізку згаданих дерев не приймала. Проте належної охорони забезпечити не береться.

Розмір шкоди, заподіяної лісу внаслідок незаконного вирубування дерев склав 933 тис. грн.

Матеріали перевірки за ознаками злочину, передбаченого ст. 246 Кримінального Кодексу України (незаконна порубка лісу) передано до Головного Управління Національної Поліції в Тернопільській області для вжиття заходів реагування.