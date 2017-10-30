У лісі на Теребовлянщині знайшли протитанкову міну
30/10/2017 0
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З початку 2017 року на території Тернопільського краю виявлено 1172 вибухонебезпечних предмети часів минулих воєн.
Чергові небезпечні знахідки виявили 29 жовтня у лісі поблизу смт. Дружба, що на Теребовлянщині: артилерійський снаряд калібром 76 мм та протитанкову міну.
Небезпечні знахідки передано до рук фахівців групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву.
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