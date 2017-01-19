У лікарні швидкої допомоги ліквідують опікове відділення

19/01/2017 Розмір тексту:

Десяток ліжок та весь персонал відділення опікової травми та пластичної хірургії залишаться у міській комунальній лікарні швидкої допомоги. Саме ж відділення ліквідують. Фахівці, які залишились, працюватимуть надалі за своїм профілем, але у складі хірургічного відділення. Також для людей з опіковими травмами виділили окремі палати. Такі зміни до раніше прийнятого рішення про ліквідацію відділення внесли на черговому засіданні виконавчого комітету.

У листопаді минулого року члени виконавчого комітету прийняли рішення перепрофілювати опікове відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги у відділення політравми з опіковими ліжками. Справа у тім, що цей вид медичної допомоги належить до третинного рівня, тобто обласного. І відділення мало б фінансуватися з обласного бюджету, але оскільки воно входить до міського комунального закладу, то кошти необхідно виділяти з міського бюджету, а їх недостатньо. Через це й виник конфлікт. Але проти перепрофілювання виступили працівники відділення. На їх вимогу, за розпорядженням міського голови, було створено комісію для вивчення проблеми.

– Незалежна комісія із фахівців прийняла рішення все-таки ліквідувати опікове відділення, – сказав на виконкомі Ростислав Левчук, начальник відділу хорони здоров’я та медичного забезпечення міськради. – При цьому ми зберігаємо опікову службу, 10-15 ліжок, залежно від потреби, у складі хірургічного відділення та всі робочі місця. Рішення вивчене і виважене, підтверджене департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації. Опікова травма – це спеціалізована медична допомога, яка належить до третього рівня надання допомоги, у всіх областях вона є у складі обласних закладів. Облдержадміністрація виступила з ініціативою забрати опікові дитячі ліжка в обласну дитячу лікарню, таким чином розвантаживши опікову службу в лікарні швидкої допомоги.

За словами заступника міського голови Леоніда Бицюри, з керівником лікарні швидкої допомоги обговорені та вирішені усі конфліктні моменти, узгоджено розмежування хворих, які поступають у хірургію та з опіками, визначено палати для опікових травм тощо.

Ольга Трач

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