У лікарні померла молода дівчина, яку збив “Мерседес”
07/12/2017 1
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Медики не змогли врятували життя 21-річної уродженки Борщева Марти Зінчук.
Про це повідомила в мережі Tina Kuzyk, пише Доба.
Нагадаємо, що дівчину на проспекті Степана Бандери біля магазину “У Василя” збив автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Марта якраз переходила дорогу по пішохідному переході.
Як повідомили патрульні, водій порушив правила руху. Дівчину забрали в лікарню у коматозному стані ще живою, проте сьогодні вночі вона померла.
За попередніми даними, водій був тверезим.
Коментарі (1)
Вбивство в теребовлі07/12/2017
Чому вбивця вже на свободі???!! Чого теребовляньські менти такі продажні що готові продатись ганьба мусарам!!!
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