У лікарні померла молода дівчина, яку збив “Мерседес”

07/12/2017 Розмір тексту:

Медики не змогли врятували життя 21-річної уродженки Борщева Марти Зінчук.

Про це повідомила в мережі Tina Kuzyk, пише Доба.



Нагадаємо, що дівчину на проспекті Степана Бандери біля магазину “У Василя” збив автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Марта якраз переходила дорогу по пішохідному переході.

Як повідомили патрульні, водій порушив правила руху. Дівчину забрали в лікарню у коматозному стані ще живою, проте сьогодні вночі вона померла.

За попередніми даними, водій був тверезим.