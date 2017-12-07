У лікарні померла молода дівчина, яку збив “Мерседес”

07/12/2017 1
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Медики не змогли врятували життя 21-річної уродженки Борщева Марти Зінчук.

Про це повідомила в мережі Tina Kuzyk, пише Доба.

Нагадаємо, що дівчину на проспекті Степана Бандери біля магазину “У Василя” збив автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Марта якраз переходила дорогу по пішохідному переході.

Як повідомили патрульні, водій порушив правила руху. Дівчину забрали в лікарню у коматозному стані ще живою, проте сьогодні вночі вона померла.

За попередніми даними, водій був тверезим.

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Коментарі (1)

Вбивство в теребовлі

07/12/2017

Чому вбивця вже на свободі???!! Чого теребовляньські менти такі продажні що готові продатись ганьба мусарам!!!

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