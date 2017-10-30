У лікарні померла дев’ятимісячна дівчинка, яка потрапила в аварію разом з батьками

30/10/2017 Розмір тексту:

Дев’ятимісячна дівчинка, яка перебувала в автомобілі на момент ДТП, померла через шість годин після аварії.

Нагадаємо, у понеділок, 30 жовтня, на Теребовлянщині зіткнулося два автомобілі – водій Ford Connect виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у DAF.

Кермувальник з Ford(у) загинув на місці автопригоди. На момент автопригоди в салоні пасажирського авто перебувало дві жінки та немовля. Їх усіх у важкому стані доправили до лікарні. Дитину врятувати медикам не вдалося. Маля померло близько 16:00. За життя її матері та іншої жінки лікарі продовжують боротьбу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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