У лікарні на Тернопільщині сталося лихе
Чергову крадіжку майна інкримінують густинські правоохоронці 36-річному мешканцю Чортківщини. В минулому судимий за майнові злочини, той продовжив кримінальне ремесло.
Мешканець Чорткова вже неодноразово притягувався до відповідальності за крадіжки. Гроші здебільшого витрачалися на наркотики та алкоголь, тож коли вони закінчувалися, він одразу поповнював список своїх протиправних дій черговою крадіжкою.
Подався в пошуках наживи і до Копичинець. Об’єктом злочину там обрав місцеву лікарню. Тинявся коридорами та в одній з палат таки знайшов мобільний. Його власник вийшов з приміщення на декілька хвилин, однак злодію цього було достатньо. Мобільний покинув свого власника у кишені зловмисника.
Мобілку вже наступного дня крадій продав. Однак покарання не уник його розшукали поліцейські. Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного і до інших подібних злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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