У Ланівцях залишилася зимувати лебедина сім’я. ФОТО

11/12/2017 Розмір тексту:

Врятувати птахів, які залишилися зимувати на Тернопільщині, просить у спільноті «Моя Лановеччина» у Фейсбук Іринка Лавренчук.

З невідомих причин сімейство лебедів не відлетіло у теплі краї і тепер потребує людської турботи. Тож ланівчан закликають не бути байдужими, підгодовувати цих красивих птахів і допомогти їм пережити зиму, повідомляє Терен.

«У Ланівцях зимуватимуть лебеді. Їм потрібна ваша допомога. На місцевому ставку, сім лебедів залишилися зимувати. Чи то сил у них не було полетіти у теплі краї, чи з інших причин, однак результат на лице – вони зимуватимуть в нашому місті. Небайдужі ланівчани, при можливості, придбайте булку чи хліб і погодуйте пернатих. Можливо хтось має зерно чи кукурудзу» – пишуть у «Моя Лановеччина».