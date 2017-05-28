У Ланівцях вибухнув скандал через виробництво вапна

28/05/2017 Розмір тексту:

Спроба розпочати виробництво вапна на території Ланівецького цукрового заводу закінчилася скандалом.

23 травня в залі засідань районної ради відбулися громадські слухання щодо намірів підприємства «Будпромекспорт-2008» (зареєстрованого у Дніпропетровській області, м. Апостолово) випалювати вапно на території цукрового заводу. Зустріч відбувалася за участю міського та районного керівництва, депутатів міської та районної рад, громадськості, повідомляє Галас.

Представник «Будпромекспорт-2008» Григорій Воробйов виступив перед присутніми, розповівши про позитивні моменти їх можливого виробництва на території нашого міста: високі заробітні плати, медичне страхування, безоплатне харчування, надходження в бюджет. Однак присутні на слуханнях ланівчани здебільшого були проти. Присутні наголошували на шкідливості такого виробництва та порушенні санітарно-захисної зони.

Як підсумок зустрічі – повне незадоволення громадськості намірами підприємства та відмова у виробництві по випалюванню вапна у місті.

До речі, це не перший випадок, коли в одному з найбідніших районів області, посилаючись на екологічну небезпеку, згортають бізнес-проекти.