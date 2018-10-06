У Ланівцях перепоховали воїнів УНР. ФОТО

05/10/2018 Розмір тексту:

У Ланівцях перепоховують знайдені останки 41-го воїна Армії УНР. Дослідження могили вояків на околиці міста тривали протягом двох тижнів.

«Ми працюємо археологічним методом і фіксуємо способи поховання. Відомо, що проходили бої поблизу Ланівців. Українські воїни потрапили в полон і були розстріляні за відмову співпрацювати з більшовиками. Хаотично розміщені останки свідчать про санітарне захоронення. Ідентифікувати загиблих важко, адже немає жодних списків. Проте, ми над цим працюємо. Частина воїнів була розстріляна, знайдено багато куль у кістках, а тих, хто був поранений – добивали шаблями. Також знайдені православні хрестики, 2 саморобні срібні перстні, ґудзики від одностроїв, рване взуття, кишеньковий ножик та гребінчик. Окрім цього відомо, що воїнів пограбували», – зазначив керівник експедиції, заступник директора меморіально-пошукового підприємства «Доля» Володимир Харчук. “Ми вшановуємо пам’ять Героїв, які віддали життя за незалежність та соборність рідної держави, право розмовляти українською мовою та мати українську церкву.Сьогодні, як і 100 років тому воїни Армії УНР, а потім упівці та дисиденти, українські захисники воюють на Сході країни проти того ж російського агресора”, – наголосив голова ОДА Степан Барна.

Додамо, це вже не перше перепоховання. До того на Тернопільщині знайшли захоронення жерт “Ягільницької трагедії” на Тернопільщині та вояків Армії УНР, убитих більшовиками, у Шумську.