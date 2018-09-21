У Ланівецькому районі виявили масову порубку дерев

Ряд фактів незаконних рубок дерев на майже 700 тис.грн. зафіксовано Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області під час планових перевірок органів місцевого самоврядування Лановецького району.

Так, у лісових насадженнях заповідного урочища «Каленикові гори» за межами населеного пункту Бережанської сільської ради Лановецького району зафіксовано факт незаконного вирубування 17 дерев породи сосна. Розмір шкоди, заподіяної незаконною рубкою дерев природнім насадженням заповідного об’єкту, склав 2,7 тис.грн.

Ще 40 пнів незаконно зрубаних дерев зафіксовано на землях запасу Буглівської сільської ради. Розмір шкоди, завданої лісу, за даним фактом склав 180,3 тис.грн.

Подібний факт зафіксовано і у лісових насадженнях на землях лісового фонду не наданих у користування чи власність Білозірської сільської ради. Тут встановлено факт незаконної рубки 71 дерева, чим завдано шкоди лісу на суму 514,8 тис.грн.

За виявленими фактами незаконних рубок матеріали перевірок, в яких містяться ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 246, 252 Кримінального Кодексу України, передано до Лановецького відділення поліції ГУНП в Тернопільській області для вжиття заходів реагування в порядку ст. 214 Кримінально процесуального Кодексу України.