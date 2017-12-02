У Ланівецькій ОТГ поділили владу

02/12/2017 Розмір тексту:

1 грудня відбулася перша сесія міської ради Лановецької об’єднаної територіальної громади.

Міський голова Роман Казновецький запропонував Вікторію Хом’як (фракція БПП) на посаду секретаря ради. Пані Вікторію, яка в попередньому складі ради займала посаду секретаря виконавчого комітету міськради, підтримало більшість депутатів.

Також затверджено на посаді першого заступника Руслана Задерія.

Нагадаємо, що на виборах 29 жовтня до Лановецької ОТГ перемогли представники Блоку Петра Порошенка. Роман Казновецький набрав понад 80% голосів, а фракція БППздобула понад третину мандатів (9 депутатів).

Окрім партії влади, своє представництво у раді Лановецької ОТГ мають Аграрна партія (5 депутатів), Справедливість (3), РПЛ (3), Батьківщина (2), Свобода (2) і Самопоміч (2).