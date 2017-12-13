У Києві змінили відповідального за Тернопіль
У столиці відбулися звітно-виборні збори Тернопільського земляцтва. Правда звітувати не було кому, бо діючий голова – народний депутат України з фракції «Самопоміч» Тарас Пастух не прибув на зібрання.
Більше 20 тисяч вихідців з Тернопільщини сьогодні проживає на Київщині. Величезна кількість земляків є гордістю не тільки Тернопілля, а України і світу. На жаль, зв’язки із великою кількістю земляків втрачено.
На конференції було обрано головою земляцтва директора розпорядника Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка Валерія Йосиповича Бачинського, а першим його заступником став екс-нардеп, радник Міністра внутрішніх справ Михайло Михайлович Апостол. Про це повідомляє Репортер.
– У першу чергу будемо намагатися відновити зв’язки і інформацію про тернополян, які проживають в Києві, – сказав після обрання Апостол.
Нагадаємо, попереднього голову Тернопільського земляцтва Тараса Пастуха було обрано 12 грудня 2015 року. Тоді він змінив багаторічного керівника земляцтва, одного з очільників Рахункової палати Ярослава Антоновича Фліссака.
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