У Києві змінили відповідального за Тернопіль

13/12/2017 Розмір тексту:

У столиці відбулися звітно-виборні збори Тернопільського земляцтва. Правда звітувати не було кому, бо діючий голова – народний депутат України з фракції «Самопоміч» Тарас Пастух не прибув на зібрання.

Більше 20 тисяч вихідців з Тернопільщини сьогодні проживає на Київщині. Величезна кількість земляків є гордістю не тільки Тернопілля, а України і світу. На жаль, зв’язки із великою кількістю земляків втрачено.

На конференції було обрано головою земляцтва директора розпорядника Національного академічного драмтеатру імені Івана Франка Валерія Йосиповича Бачинського, а першим його заступником став екс-нардеп, радник Міністра внутрішніх справ Михайло Михайлович Апостол. Про це повідомляє Репортер.

– У першу чергу будемо намагатися відновити зв’язки і інформацію про тернополян, які проживають в Києві, – сказав після обрання Апостол.

Нагадаємо, попереднього голову Тернопільського земляцтва Тараса Пастуха було обрано 12 грудня 2015 року. Тоді він змінив багаторічного керівника земляцтва, одного з очільників Рахункової палати Ярослава Антоновича Фліссака.