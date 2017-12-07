У Києві забракували тернопільських кандидатів на престижні посади

07/12/2017 Розмір тексту:

Конкурсна комісія НСТУ не змогла відібрати кандидатів на посади менеджера та продюсера Тернопільської регіональної філії.

Власне, це та структура, яка має прийти на зміну архаїчному (на думку багатьох) ТТБ.

На сайті установи повідомлено, що конкурс вважається таким, що не відбувся. У соцмережах керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія натякнув на причину відсутності переможця. На репліку-запитання: “Не було з кого вибирати?”, він відповів: “Ну, власне”.

А далі повідомив, що у січні буде нове оголошення, в лютому – відповідно конкурс.

Можливо, цей крок НСТУ врятує поважний медіаресурс від “застою”.