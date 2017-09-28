У Києві забракували кандидата на посаду голови Кременецької РДА

28/09/2017 Розмір тексту:

На конкурсні випробовування, які 26 вересня, відбулися в Національному агенстві з питань державної служби, заявився один претендент – перший заступник голови районної держадміністрації Володимир Козубський.

Претендент майже рік виконує обов’язки голови РДА.

Нагадаємо, що колишній голова Кременеччини Сергій Сімчук у листопаді минулого року потрапив в автокатастрофу і більшу частину року перебував на лікарняному. Відтак, Козубський мав можливість ближче познайомитися з роботою на посаді, на яку претендував.

У Кременці також розповідають, що участь “першого зама” у конкурсі стала однією з причин відсутності інших претендентів. Мовляв, вступати у відкриту боротьбу з колишнім працівником міліції та теперішнім “господарем” ситуації в районі ніхто з місцевих не наважився. Однак навіть ця обставина не допомогла Козубському пройти конкурсне випробування.

До речі, свого часу громадські активісти, зокрема “Самооборона Майдану” мали серйозні претензії до діяльності пана Козубського у лавах міліції. Можливо, ця обставина також вплинула на рішення конкурсної комісії.

Відтак, на посаду очільника Кременеччини відбудеться новий конкурс.