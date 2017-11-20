У квартирі на Дружбі знайшли труп чоловіка

20/11/2017 Розмір тексту:

17 листопада о 23:12 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про те, що із вікна квартири одного із багатоповерхових будинків на вулиці Миру у місті Тернопіль, йде дим.

На місце події направили черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління у складі 4-ох чоловік та автодрабину, повідомляють в Управлінні ДСНС.

По прибуттю на місце встановили, що загорання виникло у квартирі на 5-му поверсі, орієнтовна площа загорання – 15 м.кв. На допомогу направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го ДПРЗ Управління.

Завдяки оперативним діям працівників ДСНС уже о 00:07 вогонь зупинили, а о 00:08 – повністю ліквідували.

Внаслідок загорання знищено речі домашнього вжитку, меблі на площі 15 м.кв., віконні рами в кількості 2 штук, пошкоджено: облицювання стін на площі 20 м.кв. меблі на площі 15 м.кв.

На місці події виявлено загиблого, 1965 року народження.

Причини виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.