У Кременці за ніч обікрали вісім гаражів

06/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні вночі, 6 березня, у Кременці на Куличівці обікрали вісім гаражів.

Злодії викрали із гаражів інструменти (дрелі, «болгарки», перфоратори та інші), а також різноманітну консервацію, проте автомобілів не займали, повідомляє Терен.

Також кременчани розповіли, що ще у декількох гаражів грабіжники намагались зламати замки, однак їм це не вдалося.

Наразі поліцейські розслідують справу.