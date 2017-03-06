У Кременці за ніч обікрали вісім гаражів

06/03/2017 0
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Сьогодні вночі, 6 березня, у Кременці на Куличівці обікрали вісім гаражів. 

Злодії викрали із гаражів інструменти (дрелі, «болгарки», перфоратори та інші), а також різноманітну консервацію, проте автомобілів не займали, повідомляє Терен.

Також кременчани розповіли, що ще у декількох гаражів грабіжники намагались зламати замки, однак їм це не вдалося.

Наразі поліцейські розслідують справу.

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