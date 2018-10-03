У Кременці відкрили центр реабілітації дітей з інвалідністю

03/10/2018 Розмір тексту:

Центр реабілітації дітей і молоді з інвалідністю відкрили у Кременці. Це пілотний проект громадської організації «Товариство батьків і дітей з інвалідністю «Зоря надії». Там проходитиме реабілітацію понад дві сотні дітей.

Засновниця центру Алла Андрощук каже: допомагати дітям з інвалідністю її спонукала особиста історія.

«Я, як мама, дуже багато країн і міст об’їздила, щоб мій син міг стати на ноги. І от нарешті наша мрія збулася. Ми в нашому місті маємо хороший заклад, де зможемо допомагати діткам і молоді. Тут зможуть знайти підтримку і допомогу діти, які найменш захищені у нашому суспільстві. Наша мрія – щоб цей центр став доступним для якомога більшої кількості дітей. Тут надаватимуть соціальну, психологічну допомогу. До центру приїжджатимуть лікарі, які надаватимуть медичну допомогу нашим діткам», – розповідає керівник ГО «Зоря надії» Алла Андрощук.

На реалізацією ідеї працювали більше п’яти років. Допомогли представники Червоного Хреста Польщі та Німеччини. Меценати і представники влади прийшли на відкриття закладу. «Не стримував емоцій на відкритті реабілітаційного центру, який презентувала дітям та молоді з особливими потребами громадська організація

«Товариство батьків дітей-інвалідів та їх друзів «Зоря надії». Справді – іноді доля буває невблаганною, і дозволяє з’являтися на світ разом із дітками і їхнім особливим потребам.

Розумію, що обов’язок влади – допомагати цій категорії людей, тому вже днями зустрінуся з головою товариства п. Аллою Андрощук, аби з’ясувати, чим ще можна допомогти в облаштуванні цього затишного прихистку для тих, кому не просто», – відзначив голова Кременецької райдержадміністрації Володимир Козубський.

У Кременецькому центрі обіцяють допомагати всім потребуючим діткам з району та області.

Софія Романська