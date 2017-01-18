У Кременці вандали знищили алею туй

18/01/2017 Розмір тексту:

У Кременці невідомі понівечили майже чотири десятки туй.

Як повідомляють у прес-службі Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, алею туй було висаджено рамках акції “За чисте довкілля” навесні 2016 року. Однак, в ніч з 7 на 8 січня поточного року невстановленими особами було пошкоджено 37 дерев, які уже не зможуть рости. Цей факт встановили при огляді місця події інспектори ДЕІ.

Шкода, заподіяна зеленим насадженням, становить 59 тисяч 200 грн.

Матеріали перевірки направлено до Кременецького відділу поліції для встановлення винних.