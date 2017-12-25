У Кременці на зупинці обікрали студентку з Рівненщини

25/12/2017 0
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Жертвою зловмисників стала 21-річна жителька Рівненської області. Дівчина навчається в одному із навчальних закладів Кременця.

Допоки заявниця знаходилась на зупинці громадського транспорту, невідома особа майстерно викрала мобільний телефон, який вона зберігала у кишені верхнього одягу. Зникнення майна потерпіла виявила згодом та за допомогою звернулась до місцевих правоохоронців.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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