У Кременці на зупинці обікрали студентку з Рівненщини

25/12/2017 Розмір тексту:

Жертвою зловмисників стала 21-річна жителька Рівненської області. Дівчина навчається в одному із навчальних закладів Кременця.

Допоки заявниця знаходилась на зупинці громадського транспорту, невідома особа майстерно викрала мобільний телефон, який вона зберігала у кишені верхнього одягу. Зникнення майна потерпіла виявила згодом та за допомогою звернулась до місцевих правоохоронців.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.