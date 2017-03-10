У Козовій встановлять “пам’ятник”… козі

10/03/2017 Розмір тексту:

Встановити скульптуру символу Козови планують у містечку цього року. Для цього вибрали відповідне місце на центральній площі. Тепер чекають мистецьких ідей щодо того, як би мала виглядати Коза у Козовій. Ініціаторами встановлення такого символу стали організатори фестивалю «КозаФест», який вперше відбувся минулого року у вересні. Ідею підтримали й учасники оргкомітету до якого входять і селищний голова, і представники райдержадміністрації і, навіть, церкви.

– Символом нашого містечка є коза, – говорить Володимир Ярема, місцевий підприємець, співорганізатор фестивалю. – Минулого року свято вдалося, всі, хто приїхав були задоволені. Тепер ми вирішили зробити символ і містечка, і фестивалю. Обрали в центрі Козови на центральній площі невеличке місце на підвищенні, де його можна встановити. Зробимо там газончик і буде гарно, якщо там буде пастися бронзова коза. Хочемо, щоб митці надали нам ідеї, як це все гарно подати.

Ще один організатор заходу зазначив, що скульптура не обов’язково має бути бронзовою, а будь-якою іншою, головне, щоб була оригінальна ідея. А за кращу пропозицію художник отримає грошову винагороду.

– Можливо, це буде не бронзова коза, але буде символ кози, і оргкомітет фестивалю вирішив його цього року встановити, – додає Олег Макогін, співорганізатор «КозаФест». – У нас є на це кошти, які залишилися з попереднього фестивалю. Тому оголошуємо конкурс серед митців для того, щоб вони подали варіанти зовнішнього вигляду, як вона повинна виглядати на цьому місці. Пропонуємо митцям до 15 квітня зголошуватися і подавати ескізи у довільній формі. Подавати треба тільки ідеї, які ми будемо розглядати і обирати кращу, а виконання – це буде інша частина роботи. Термін до 15 квітня через те, що на майбутній фестиваль було б добре, як би ми втілили цю ідею у життя, і на сам фестиваль встановили символ у центрі Козови. Щоб заохотити митців пропонуємо премію за кращу ідею у розмірі 5 тисяч гривень.

Ідейний натхненник фестивалю, краєзнавець Сергій Ткачов зазначив, що це не має бути щось помпезне, а цікаве та оригінальне.

– Є аналоги у європейських містах, де назва міста пов’язана з козою або у гербі є коза, – говорить він. – Коза – доволі популярний символ у садово-пакових скульптурах у європейських країнах, в сусідній Польщі. У нас в Івано-франківській області є композиція та ціла історія пов’язана з австрійським імператором. Такі символи є родзинками міста. Якщо фестиваль проводиться у певний день, то цей символ буде стояти постійно і буде приваблювати людей у Козову. Козова, на жаль, бідна на пам’ятки архітектури чи будь-які символи. Тому хочемо виправити цю ситуацію.

Надсилати пропозиції щодо вигляду символу Козови треба на електронну скриньку фестивалю kozafest@gmail.com або контактувати через офіційну сторінку фестивалю у фейсбуці «KozaFest».

Ольга Трач