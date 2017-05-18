У Козівському районі чиновники “переплатили” субсидій на 700000 гривень

18/05/2017 Розмір тексту:

Порушення, що призвели до втрати 718 тис. грн, виявили фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області під час ревізії в Управлінні праці та соціального захисту населення Козівської райдержадміністрації.

Про це повідомляють в управлінні Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області.

Зокрема, посадові особи органу соціального захисту населення зайво нарахували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг загалом на 684 тис. грн особам, які надали недостовірну інформацію про свій майновий стан.

Подібно через подання громадянами неправдивих відомостей про свій фінансовий та майновий стан управління праці та соціального захисту населення зайво виплатило їм державної допомоги і компенсацій на суму понад 34 тис. грн.

Завдяки фахівцям Держаудитслужби ще до завершення контрольного заходу забезпечено повернення майже 350 тис. грн, що були зайво виплачені, та попереджено безпідставну виплату ще понад 191 тис. грн.

Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.