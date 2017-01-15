У кого в Тернополі найкраща шопка і ялинка. ФОТО

15/01/2017 Розмір тексту:

Переможці міських конкурсів на кращий макет шопки «Різдвяне диво» та краще оформлення ялинки, території та закладу «Феєрія новорічного міста» отримали грошові нагороди та подяки від міської ради. Привітав їх міський голова Сергій Надал під час зимового фольклорно-обрядового свята «Нова радість стала», що відбулося на Театральному майдані 15 січня.

Перше місце та сертифікат у розмірі 1500 гривень за кращий макет різдвяної шопки отримали двоє учасників: колектив учнів 6-Б класу школи №24 та двоє братів Андрій і Роман Шпаки. Романові 11 років і він навчається у Тернопільській художній школі, а його старший брат, 19-річний Андрій, вже студент Тернопільського Національного педагогічного університету. Школярі представили на конкурс велику композицію «На Різдво» із хатками, деревами, снігом, церквою і людьми. А двоє братів зробили оригінальну шопку в українському стилі, елементи якої випиляли із дерева і розфарбували акриловими фарбами.

Друге місце і сертифікат у розмірі 800 гривень також отримали двоє учасників конкурсу: вихованці Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді та учні третього класу Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука.

Третє місце та премію у розмірі 600 гривень отримали одразу четверо учасників: дитячий садочок №17, учні 11-А класу школи №17, вихованці гуртка «Гердан» із Центру творчості дітей та юнацтва та керівник гуртка у школі №8 Тарас Яворський.

Подяку міського голови та винагороду у розмірі тисячу гривень також вручили колективу Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за організацію різдвяної виставки «Дідух-різдвяний дух» в українському домі «Перемога».

Оригінально оформили ялинки і креативно підійшли до створення святкової атмосфери в місті школа №24 та ПП «Східний масив». Вони стали переможцями у номінації «Зелена модниця» та отримали сертифікат на 700 гривень. Сертифікат в розмірі 400 гривень отримали учасники, які зайняли друге місце, і в розмірі 200 гривень – ті, хто зайняли третє місце. Такі ж грошові винагороди отримали призові місця у номінаціях «Настрій, дарований серцем» – за оригінальне оформлення закладу та «Карнавал прикрас» – за інноваційний підхід і креативність в оформленні закладу, творчий підхід у популяризації національних традицій. У другій номінації переможцями стали школа №3 та Тернопільська обласна бібліотека для дітей. У третій номінації журі найкращим визнало школу №28 та ательє «Юлі-Яна».

Ольга Трач

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