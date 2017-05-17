У кінотеатрі в тернополянина вкрали сумку з грішми

17/05/2017 0
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Стежити за особистими речами в громадських закладах – закликають поліцейські. Бо неуважність обертається втратою.

До співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся 18-річний житель обласного центру і повідомив, що в приміщенні кінотеатру «Сінема сіті» у нього викрали сумку, в якій було тисячу гривень.

Правоохоронці з’ясували, потерпілий втратив речі через власну безпечність, адже залишив їх на дивані в залі очікування без нагляду.

Оперативними заходами поліцейські згодом встановили того, хто привласнив чуже мано. Це був 20-річний тернополянин. Хлопець раніше проблем із законом не мав, проте цього разу не встояв перед спокусою легкого збагачення. Зі слів підозрюваного, сумку він викинув, а гроші витратив на власні потреби.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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