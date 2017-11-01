У казну Тернополя надійшло майже два мільярди гривень

01/11/2017 Розмір тексту:

На 37 мільйонів гривень більше від запланованого надійшло у бюджет Тернополя за 9 місяців цього року.

Про це під час засідання виконкому міської ради повідомила начальник фінансового управління Надія Кучер.

Фахівці планували, що до міської казни надійде 1 мільярд 690,6 мільйона гривень, а надійшло 1 мільярд 728 мільйонів. Місто майже повністю отримало держані трансферти. При плані 939 мільйонів надійшло 927,4 мільйона гривень. У повному обсязі надали медичну та освітню субвенції, а по субвенції соціального спрямування ще не одержано 11,7 мільйона гривень.

– Всі кошти, які ми отримали за 9 місяців були спрямовані на виконання функцій і завдань які, поставлені перед міською радою, – зазначила Надія Кучер. – Виконання дохідної частини забезпечено на 75% до річного плану. На фінансування галузей направлено 1 мільярд 708,8 мільйона гривень. На фінансування закладів освіти спрямовано 496,7 мільйона гривень, охорони здоров’я – 179,4, культури – 43,3, соціальний захист – 619,7, житлово-комунальне господарство – 182,4 мільйони гривень. Протягом звітного періоду на виплату зарплати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 480,3 та 39,4 мільйони гривень. Упродовж 9 місяців три рази вносили зміни до бюджету у результаті чого на галузі було додатково спрямовано 129,4 мільйона гривень. Ці кошти додатково спрямовані на виплату зарплати – 25,1 мільйона гривень, купівлю медикаментів – 300 тисяч, оплату комунальних послуг та енергоносіїв – майже 800 тисяч, капітальні видатки – 61,8 мільйона гривень та на інші видатки – 41,3 мільйони гривень.

Зауважень та запитань що начальника фінансового управління у присутніх на засіданні не було. Звіт про виконання бюджету взяли до відома і рекомендували розглянути його на наступній сесії.

Ольга Трач