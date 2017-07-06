У Карпатах врятували 19-річну тернополянку

06/07/2017 0
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5 липня в горах травмувалася 19-річна туристка з Тернополя. Дівчина пошкодила ногу біля гори Вухатий Камінь в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій ІФ ОДА.

Під час проходження маршрутом в складі групи туристів між горою Вухатий Камінь та полониною Чуфрова, на території Верховинського району, травмувала ногу 19-річна тернополянка.

Верховинські та явірницькі рятувальники дійшли до потерпілої, оглянули її та знесли з полонини і перевезли дівчину на обстеження до лікарні, повідомляє Доба.

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