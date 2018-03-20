У Карпатах дивом врятувався 30-річний тернополянин. Його товариш загинув

20/03/2018 Розмір тексту:

У Рахові на Закарпатті троє туристів здійснювали сходження на гору Піп Іван та заблукали. Їх розшукували з 17 березня рятувальники двох областей.

19 березня близько 17:00 рятувальники на полонині Гропа знайшли одного з туристів, 32-річного ужгородця, пише Gazeta.ua. З його слів, їхня група розділилась, і один з туристів, також житель Ужгорода, 34 роки, загинув – орієнтовно між полониною Гропа та г. Вихід, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту ОДА.

Третій турист, 30-річний тернополянин, самостійно зійшов в урочище Погорілець поблизу присілка Шибене Зеленської сільської ради Верховинського району та зупинився в місцевих жителів.

Стан знайденого туриста задовільний, медичної допомоги не потребує.

Сьогодні, 20 березня, о п’ятій ранку рятувальники продовжили пошуки тіла зниклого туриста.