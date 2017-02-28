У Гусятині замінили покрівлю школи за сприяння Миколи Люшняка

28/02/2017 Розмір тексту:

У селищі міського типу Гусятин за сприяння народного депутата Миколи Люшняка вдалося отримати 1 млн. грн. на ремонт покрівлі місцевої школи.

Школа у своєму приміщенні функціонує з 1985 року. За більш як 30 років дах закладу вийшов з ладу і потребував ремонту. Кошти вдалося залучити з державного бюджету з допомогою народного депутата Миколи Люшняка.

Педагогічний та учнівський колективи, адміністрація ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Гусятин від висловлюють подяку Миколі Володимировичу за сприяння у виділенні коштів у сумі 1 млн. грн. на заміну покрівлі школи.

– Ремонт закладів освіти, зокрема їх термомодернізація, стали пріоритетом у розподілі коштів цьогоріч. Активна позиція дирекції школи, чітке бачення проблеми і можливості її вирішення, дозволили залучити кошти і реалізувати цей проект. Сподіваюся, що з новою покрівлею, учням та педагогам буде комфортніше працювати, здобувати і передавати знання, досягати нових успіхів, – наголосив Микола Люшняк.