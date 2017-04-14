У гуртожитку в Тернополі побили іноземного студента

14/04/2017 Розмір тексту:

Лікарі швидкої допомоги у Тернополі допомогли 22-річному іноземцю. Хлопця побили у гуртожитку на вулиці Львівській. Хто саме причетний до бійки — з’ясовують.

Іноземного студента забрали в університетську лікарню. У нього струс мозку та травмована голова.

Ще одна бійка трапилась у нічному клубі “Ріверпул”. Побитого чоловіка забрали із струсом мозку та раною брови, в університетську лікарню.

Викликали медиків і на вулиці Галицьку, де довелось надавати допомогу 30-річній жінці. Тернополянку побив співмешканець. Із вибитим зубом постраждалу залишили вдома, повідомляє Доба.