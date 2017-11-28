У християн східного обряду розпочинається Різдвяний піст

28/11/2017 Розмір тексту:

Сьогодні у православних – початок Різдвяного посту. Він триватиме 40 днів до шостого січня. Священики закликають вірних не лише дотримуватися умов посту, а й проводити цей час у молитві, відвідувати богослужіння в церквах, таким чином готуючись зустріти велике християнське свято – Різдво Христове.

Різдвяний піст ще називають чотиридесятницею, оскільки він триває 40 днів. Серед загальних правил посту: відмова від ряду продуктів: м’яса, молока, яєць, сиру,масла.

«Згідно з традиціями церкви вірні обмежують себе в їжі, а також намагаються уникати в своєму житті того, що віддаляє від Бога. Протягом посту християни не повинні вживати продукти тваринного походження: м’ясо молоко, яйця, а також продукти, що їх містять. Загалом Різдвяний піст не належить до суворих постів. Оскільки під час нього може вживатися риба та олія. Послаблювати свій піст можуть ті особи, які мають певні хвороби, важко фізично працюють, перебувають в дорозі. Саме в таких випадках суворість посту може бути обмеженою. Але для цього варто звернутися за благословенням до священика. Продукти, які можна вживати протягом посту: картопля, різноманітні вироби з неї, овочі. Не варто вживати продукти, які містять домішки тваринного походження. Також запрошуємо під час посту щодня бувати в храмі. Окрім цього, треба уникати різноманітних веселощів», – розповідає отець Віталій (УГКЦ).

До слова, під час посту в церкві не проводять обряди хрещення та вінчання.

Софія Романська