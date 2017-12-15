У грудні тернополяни платитимуть за воду трохи менше, ніж раніше

15/12/2017 Розмір тексту:

У Тернополі для мешканців багатоквартирних будинків змінилася вартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Вона стала дешевшою.

Про це КП «Тернопільводоканал» повідомив споживачів у платіжці за листопад.

«Згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 2.11.2017 року за №1344 затверджено нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення для мешканців багатоквартирних будинків (з ПДВ), – йдеться у повідомленні. – Тепер вартість водопостачання становить 5,36 гривень за метр кубічний води, а водовідведення – 7,26 гривень, разом – 12,62 гривні за тисячу літрів води. Для мешканців приватного сектору тариф залишився без змін: водопостачання – 5,16 гривень за метр кубічний, водовідведення – 6,98 гривень. Дані тарифи набрали чинності з 29 листопада 2017 року.».

У попередні місяці мешканці багатоквартирних будинків платили за водопостачання 5,55 гривень, а за водовідведення – 7,51 гривень. А тепер будуть платити за водопостачання на 19 копійок менше, а за водовідведення – на 25 копійок. Чому вартість послуг знизилася пояснили у КП «Тернопільводоканал».

– Це пов’язано з тим, що був прийнятий закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» і були внесені зміни до закону «Про метрологію і метрологічну діяльність», – повідомив Володимир Водовіз, начальник планово-економічного відділу КП «Тернопільводоканал». Відповідно до тих змін витрати на повірку квартирних лічильників вже не входять до вартості плати за водопостачання та водовідведення. На виконання цих законів Нацкомісія прийняла Постанову про коригування тарифів і вилучила зі структури тарифів витрати на повірку індивідуальних засобів обліку води. Тепер повірку лічильників абоненти оплачуватимуть додатково. У нас дуже маленька частка абонентів, які проживають у приватному секторі, тому і витрати в них на повірку фактично не впливали на тариф, тому для них він не змінився.

Водночас, у водоканалі наголошують, що за зміненим тарифом тернополяни оплачуватимуть за водопостачання і водовідведення недовго. Зростання вартості послуг може відбутися вже з початку наступного року. Згідно порядку формування тарифів КП «Тернопільводоканал» ще у серпні подало розрахунки на 2018 рік. І з 2018 року можливе підвищення тарифу до 15 відсотків. Тому Володимир Водовіз радить тернополянам до кінця цього року подати показники та розрахуватися за послуги ще по нині діючих тарифах.

Ольга Трач