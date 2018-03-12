У громадському транспорті Тернополя почали ловити «зайців»

12/03/2018 Розмір тексту:

З початку березня у громадському транспорті Тернополя виявлятимуть «зайців». За безквитковий проїзд загрожує штраф у двадцятикратному розмірі від вартості проїзду.

Від січня до березня система «Електронний квиток» працювала у тестовому режимі, – пояснюють в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради. Відтак штрафів до безквиткових пасажирів не застосовували. Відтепер за наявністю квитків у пасажирів стежитимуть контролери. Вони працюватимуть і в тролейбусах, і в маршрутках.

«Спочатку це був так званий тестовий режим електронного квитка. Тепер його робота налагоджена. Відтак ми хочемо, щоб був порядок у придбанні квитків. Нагадуємо, безквиткових пасажирів штрафуватимуть. І робитимуть це контролери. Їх пасажири бучитимуть не тільки у тролейбусах, а й у маршрутках», – відзначив керівник управління транспорту комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Тернополянам нагадують, оплатити проїзд пасажир повинен упродовж однієї зупинки. У протилежному – йому загрожуєш штраф у двадцятикратному розмірі і компенсація вартості квитка. Пасажири повинні зберігати квитки упродовж поїздки у громадському транспорті.

Софія Романська