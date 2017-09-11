У “Громадському бюджеті” зареєстрували перший проект

11/09/2017 Розмір тексту:

Перший проект зареєстрували на сайті «Громадського бюджету». Належить він до галузі охорони здоров’я. Автор пропонує придбати обладнання для діагностики ускладнень вагітності для перинатального центру у другій міській лікарні, що на вулиці Купчинського, 14.

– В перинатальному центрі Тернопілсьької міської комунальної лікарні №2 щорічно народжує більше 3000 жінок, – описує проблему Ольга Сидорчук, автор проекту. – Спостерігається зростання частоти ускладнень вагітності. У відділі патології вагітності проліковано 450 пацієнток. Всі вони потребують ретельного моніторингування стану плоду для попередження малюкової смертності. Для цього необхідно придбати діагностичний апарат УЗД з доплером і чотири фетальні кардіомонітори. Це обладнання покращить якість діагностики порушень розвитку дитини в утробі матері і дозволить проводити своєчасне лікування. Коштує воно 990 тисяч гривень.

Зараз перший проект перебуває на розгляді. Тим часом у міській раді запрошують тернополян не баритися і подавати власні проекти. Зробити це можна до 30 вересня. «Громадський бюджет» – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та голосування за них. У 2018 році на реалізацію проектів «Громадського бюджету» передбачено 9 мільйонів 400 тисяч гривень, що на два мільйони більше, ніж цього року.

До участі у «Громадському бюджеті» приймаються проекти, які пов’язані з покращенням життя в місті та мають загальноміський характер. Це можуть бути «великі» – від трьохсот тисяч до мільйона гривень, або «малі» – від тисячі до трьохсот тисяч проекти у сферах безпеки та громадського порядку, велоінфраструктури, дорожнього господарства, енергозбереження, засобів масової інформації, комунального господарства, культури, навколишнього середовища, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, спорту, тощо. Проект повинен бути реалізований в межах одного року. Детальніше дізнатися про Громадський бюджет або подати свій проект можна тут.

Ольга Трач