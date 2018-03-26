У Хресній дорозі в Тернополі взяли участь майже 20 тисяч вірян

26/03/2018 Розмір тексту:

25 березня у Тернополі відбулася традиційна Хресна дорога до якої долучилися майже двадцять тисяч вірян, духовенство різних конфесій, а також правоохоронці, місцева влада, військові.

Чотирнадцять стацій розважань на страстями Христовими, молитви за мир в Україні об‘єднали жителів обласного центру та гостей міста. Традиційно кожної стації одні віряни змінювали інших, аби нести символ розп’яття – Хрест, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Дерев’яний Хрест, вага якого близько 100 кг, як і в попередні роки, несли представники духовенства, влади міста та області, громадські діячі, лікарі,педагоги, волонтери, бійці АТО. Двічі доступити до символу Хресної дороги мали змогу представники поліції. Під час однієї зі стацій Хрест несли представники управління поліції, зокрема керівник ГУНП Тернопільщини Олександр Богомол. Такої честі удостоїлися і бійці роти патрульної служби поліції особливого призначення «Тернопіль».

До охорони безпеки та порядку були залучені майже півтори сотні поліцейських.