У Хоросткові лише 4 кандидати у мери

11/10/2017 Розмір тексту:

Завершилася реєстрація кандидатів на посаду голови Хоростківської міської об’єднаної територіальної громади.

Усіх 4 кандидатів висунули політичні партії. Блок Петра Порошенка висунув діючого міського голову Степана Гладуна, “Батьківщина” – вічного тимошенківця сільського голову Увислої Василя Ковальчука, “Самопоміч” – підприємця Ігора Чорного, “Громадянська позиція” – викладача Арсена Марчищака.

Найбільш ймовірним фаворитом кампанії вважається Степан Гладун. Заради того, щоб він йшов від БПП довелося вгамувати свої амбіції одному із заступників голови Гусятинської РДА. Ще одна особливість хоростківських виборів поява окремого списку “Народного фронту”. Це своєрідний дебют партії Арсенія Яценюка на місцевих виборах. Нагадаємо, що у всіх попередніх кампаніях тернопільські “фронтмени” вливалися в списки БПП.

Загалом, на вибори зареєструвалося 11 списків політичних партій.

Нагадаємо, вибори відбудуться 29 жовтня.