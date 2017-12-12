У Хоростківській територіальній громаді відбулась установча сесія. ВІДЕО

12/12/2017 0
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У Хоросткові відбулася перша установча сесія новоствореної міської об’єднаної територіальної громади, до якої увійшли 10 населених пунктів.

Як відбулося перше засідання – в сюжеті ІНТБ.

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