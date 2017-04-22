У горезвісному тернопільському клубі сильно побили двох дівчат

22/04/2017 0
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У тернопільському клубі “Бомба” невідомі тяжко побили двох 18-річних дівчат.

Інцидент трапився 21 квітня близько шостої години ранку, повідомляє сайт ternopil.te.ua.

У одної із потерпілих дівчат медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, параобітальну гематому зліва та травму грудно клітки, в іншої – забій нижньої щелепи зліва.

Тернополянок доставили у  травмпункт.

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