У горезвісному тернопільському клубі сильно побили двох дівчат
22/04/2017 0
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У тернопільському клубі “Бомба” невідомі тяжко побили двох 18-річних дівчат.
Інцидент трапився 21 квітня близько шостої години ранку, повідомляє сайт ternopil.te.ua.
У одної із потерпілих дівчат медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, параобітальну гематому зліва та травму грудно клітки, в іншої – забій нижньої щелепи зліва.
Тернополянок доставили у травмпункт.
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