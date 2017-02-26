У гідропарку тишком-нишком вирізали дерева. ФОТО, ВІДЕО
25/02/2017 3
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В парку “Топільче” недалеко від існуючого декоративного млина невідомі зрізали близько 30 здорових дорослих дерев.
Сталося це декілька днів тому, коли сліди злочину можна було прикрити кучугурами снігу, повідомляє Терен.
Зараз, коли сніг зійшов, то пеньки від свіжозрізаних дерев вже важко приховати, як і тирсу довкола них.
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Коментарі (3)
тернополянин25/02/2017
Всіх все влаштовує.
тернополянин25/02/2017
Нічого дивного.Лююди мовчать,”влада” вирізує дерева-заробляє гроші.
Галя25/02/2017
Поставить надал новий ресторанчик, щоб пливли “бакси” в кишеню!