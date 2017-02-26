У гідропарку тишком-нишком вирізали дерева. ФОТО, ВІДЕО

25/02/2017 3
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В парку “Топільче” недалеко від існуючого декоративного млина невідомі зрізали близько 30 здорових дорослих дерев.

Сталося це декілька днів тому, коли сліди злочину можна було прикрити кучугурами снігу, повідомляє Терен.

Зараз, коли сніг зійшов, то пеньки від свіжозрізаних дерев вже важко приховати, як і тирсу довкола них.

 

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Коментарі (3)

тернополянин

25/02/2017

Всіх все влаштовує.

тернополянин

25/02/2017

Нічого дивного.Лююди мовчать,”влада” вирізує дерева-заробляє гроші.

Галя

25/02/2017

Поставить надал новий ресторанчик, щоб пливли “бакси” в кишеню!

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