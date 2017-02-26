У гідропарку тишком-нишком вирізали дерева. ФОТО, ВІДЕО

25/02/2017 Розмір тексту:

В парку “Топільче” недалеко від існуючого декоративного млина невідомі зрізали близько 30 здорових дорослих дерев.

Сталося це декілька днів тому, коли сліди злочину можна було прикрити кучугурами снігу, повідомляє Терен.

Зараз, коли сніг зійшов, то пеньки від свіжозрізаних дерев вже важко приховати, як і тирсу довкола них.