У фронтових окопах на Тернопільщині знайшли масове поховання. ВІДЕО

05/09/2017 Розмір тексту:

Рештки масового поховання військових Першої світової війни знайшли на Бережанщині. Розкопки проводять на горі Лисоня, львівські та тернопільські археологи.

Фахівці розповідають, у чотирьох ямах – колишніх окопах знайшли останки більше шістдесяти людей. Кажуть – це солдати Австро-Угорської монархії, німецької кайзерівської та російської імператорської армій.

Розкопки масового санітарного поховання полеглих у боях на горі Лисоня у літку 1916 року проводять працівники меморіально-пошукового підприємства “Доля”, що при Львівській обласній раді, спільно із партнерами Дочірнього підприємства “Подільська археологія” державного підприємства “Науково-дослідний центр “Охоронна археологічна служба України” Інституту археології Національної Академії Наук України Тернополя. Розповідають, виявлене поховання облаштоване у фронтових окопах. Очевидно, що воно було створене вже після воєнних дій, оскільки останки в похоронних ямах знаходяться у хаотичному порядку – скинені будь-як один на одного, а не лежать, як це буває в процесі урочистого поховання.

Джерело: TV-4