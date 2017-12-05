У дитячій поліклініці зникнуть “живі” черги? ВІДЕО

05/12/2017 Розмір тексту:

Систему електронної реєстрації презентували у Тернопільській міській дитячій поліклініці, що на Федьковича. Вже невдовзі завдяки їй черги під кабінетами спеціалістів мали б суттєво зменшитись, адже кожен пацієнт знатиме конкретний час, у який його прийме лікар. Записатись до лікаря можна буде і в інтернеті.

Про це йдеться в сюжеті TV-4.

– Жива черга. По барабану, чи старша дівчинка, чи менша. Всі в живу чергу і все, ніхто нікого не пропускає.

Та живої черги вже невдовзі у міській дитячій поліклініці може не стати. Принаймні, передусім із таким наміром у медзакладі впроваджують систему електронної реєстрації.

– Щоб вони могли не очікувати вже в черзі до вузьких спеціалістів, знаєм, що на то є величезний попит, але все рівно, це буде ще допрацьовуватися. Сьогодні дільничий педіатр, той, котрий веде прийом батьків з дітьми, він сьогодні може онлайн з свого кабінету, подивившись, яка є черга, де є вільні місця, записати до вузького спеціаліста теж, – розповідає головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович.

Таким чином лікарі-спеціалісти матимуть рівномірне навантаження впродовж усього робочого часу.

– Найбільша черга під кабінетами багатьох спеціалістів починали біля години 11, до години 1, потім незначна перерва і далі з 2 до 3-4, коли йде перезмінка лікарів, була велика нагрузка, велик черги, які до 6 години практично проходили. З 6 до 8 біля лікарів-спеціалістів практично не було пацієнтів, хоча лікарі в цей час були на роботі, – говорить завідувач консультативно-діагностичним відділенням Ігор Гомза.

Вже зараз, хоча система ще не працює наповну, системою електронної реєстрації скористалися майже півтори тисячі тернополян.

– Інші педіатрії ще не запустили. Запустяться всі педіатрії – відповідно, практично записів біля реєстратури не буде, бо всі пацієнти будуть записуватися прямо з філіалів до лікаря-спеціаліста. Відповідно, любий лікар дитячий педіатр буде бачити нагрузку лікаря, коли є можливість, каже Ігор Гомза.

Працює це, показують лікарі-реєстратори, ось так.

– Наприклад, Дронова. Лікар Дронова. Ми шукаємо, ми її знайшли. Тепер от в неї є на 14:00 місце. От ми створили талончик.

Тоді в базі шукають дитину та вносять її у чергу. Для кожного пацієнта – свій час. Записатись до лікаря можна і на сайті міської дитячої лікарні.

– Просим не переживати – якщо хтось прийде без електронної черги – там також передбачено, що є місця і для людей, котрі без електронної черги ідуть до вузьких спеціалістів. Це є нормально, треба час на це все. Єдине, що той, хто вже користується тим сервісом, він уже нічого не чекає. Він приходить конкретно на якусь годину, плюс мінус кілька хвилин і людина потрапляє на прийом до спеціаліста, – запевняє головний лікар Тернопільської міської дитячої лікарні Андрій Артимович.

Заплановано, що в електронній реєстратурі буде зберігатися вся інформація про пацієнта. Згодом – відпаде потреба в картках, написаних від руки. Лікуючий медик зможе отримати інформацію про пацієнта в електронному вигляді.

– Дана система, що по дорослих поліклініках, що по дитячих, повністю адаптовано з єдиною національною системою. Тобто, те, про що говорить МОЗ, про ту реформу, яка розпочнеться з 2018 року, в Тернополі воно вже функціонує і ця єдина база. яка буде створюватися на рівні держави, наша система повністю адаптована до неї і оже повністю працювати в межах цієї системи, – каже Сергій Надал.