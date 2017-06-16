У дитсадку на Тернопільщині зареєстрували спалах небезпечної інфекції

16/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині зареєстровано 30 випадків захворювань на кір. З тридцяти — восьмеро дорослих та двадцять двоє — діти.

Найбільший спалах інфекційного захворювання виявлено у Бучацькому районі, зокрема у дитячому садочку “Теремок”, повідомляє Доба. Загалом у районі 25 хворих. Три випадки зареєстровано у Чортківському, один у Борщівському та Збаразькому районах. Серед дітей найбільше хворих у віковій групі дев’ять і чотири роки. Також кір виявлено у п’ятдесятирічної жінки.

— Більша частина хворих на кір, 54 відсотки, особи, які не мають жодного щеплення, або невідомі дані. Тридцять п’ять відсотків людей отримали лише одне щеплення. Десять відсотків щеплені двічі, в один рік і шість, але у цій категорії дорослі, від останнього щеплення пройшло понад десять років, — лікар-епідемолог ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” Світлана Маціпура.

Захворювання на кір є некерованою інфекцією. За останні роки було три підйоми захворюваності у 2001, 2006 та 2012 роках. У цьому році прогнозували спалах кору. Але, спочатку року, за словами завідувача відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань ДУ “Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” Марії Павельєвої, випадки в області не реєструвалися. Станом на 13 червня хворих було 19, а на сьогодні — 30.

— Якщо діти чи дорослі хворі, є температура, виражені катаральні прояви, це нежить, кашель, висипка яскраво-червоного кольору, яка починається з голови (за вухами та на переніссі), викликайте сімейного лікаря чи педіатра додому. Так можна ізолювати хворого і припинити розширення захворювання. Усім, хто має контакт з хворими, щоб полегшити чи застерегти зараженню потрібно вести імуноглобулін, — розповідає завідувач інфекційного відділення Тернопільської міської дитячої клінічної лікарні Ольга Дивоняк.

Нагадаємо, джерелом інфекції кору є хвора людина. Особливо заразна вона за два дні до катаральних проявів (нежить, кашель, кон’юнктивіт, температура), чотири дні катарального періоду та чотири дні— висипання. Найващими ускладненнями кору може бути пневмонія або енцефаліт. За даними Міністерства охорони здоров’я спалах кору пов’язано з низькими показниками охоплення щеплень.