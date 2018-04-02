У дитсадку на Тернопільщині виявили сальмонельоз

02/04/2018 Розмір тексту:

У збаразькому дитсадку станом на 2 квітня зареєстровано 16 випадків захворювань. З них 14 – діти.

Як повідомляють в обласному лабораторному центрі, у трьох хворих уточнений діагноз: “Сальмонельоз”.

З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, продовжується здійснення комплексу протиепідемічних заходів.

У ході епідрозслідування з’ясований фактор передачі інфекції – сирі курячі яйця, з яких виділений ідентичний збудник, що й від хворих.

Розслідування триває.