У дитсадку на Тернопільщині виявили сальмонельоз
02/04/2018 0
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У збаразькому дитсадку станом на 2 квітня зареєстровано 16 випадків захворювань. З них 14 – діти.
Як повідомляють в обласному лабораторному центрі, у трьох хворих уточнений діагноз: “Сальмонельоз”.
З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, продовжується здійснення комплексу протиепідемічних заходів.
У ході епідрозслідування з’ясований фактор передачі інфекції – сирі курячі яйця, з яких виділений ідентичний збудник, що й від хворих.
Розслідування триває.
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