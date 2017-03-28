У дитсадку на Тернопільщині вибухнув котел

27/03/2017 0
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Прикрий інцидент трапився у селі Скоморохи Тернопільського району.

22 березня орієнтовно о 07.00  внаслідок порушення роботи системи опалення стався вибух твердопаливного котла в окремо стоячій котельні на території дошкільного навчального закладу, повідомляє Терноград.

Внаслідок вибуху зруйновано твердопаливний котел та частково пошкоджено будівлю котельні, а саме: пошкоджена 1 стіна та частково елементи покриття котельні. Загиблих та травмованих внаслідок даної події немає.

Дошкільний навчальний заклад функціонує у звичному режимі. Силами Великогаївської територіальної громади здійснено демонтаж пошкоджених елементів будівлі котельні.

Причина вибуху – відключення електроенергії та зупинка електронасосів перекачки води. Збитки уточнюються. На позачерговому засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій Великогаївської територіальної громади, прийнято рішення щодо проведення демонтажу та подальшої реконструкції котельні.

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