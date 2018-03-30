У дитсадку на Тернопільщині – спалах кишкової інфекції

30/03/2018 Розмір тексту:

У ДНЗ м. Збараж зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції.

Як повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України, 28 березня отримано термінові повідомлення про три випадки захворювання на кишкову інфекцію.

Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в тому числі 10 дітей.

Розпочато епідрозслідування.

З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження.

За контактними встановлене медичне спостереження.