У дитсадку на Тернопільщині – спалах кишкової інфекції
30/03/2018 0
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У ДНЗ м. Збараж зареєстрований спалах гострої кишкової інфекції.
Як повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України, 28 березня отримано термінові повідомлення про три випадки захворювання на кишкову інфекцію.
Станом на 29 березня захворіло 11 осіб, в тому числі 10 дітей.
Розпочато епідрозслідування.
З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного захворювання, встановлення причин та умов, що сприяли виникненню спалаху, організовано комплекс протиепідемічних заходів. Здійснено відбір матеріалу для лабораторного дослідження.
За контактними встановлене медичне спостереження.
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