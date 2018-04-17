У дитсадку на Тернопільщині ліквідували спалах небезпечного захворювання
За результатами епідрозслідування встановлено фактор передачі – сирі курячі яйця невідомого походження, інфіковані сальмонелою.
В дитсадку Збаража повністю ліквідовано спалах сальмонельозу, спричинений зараженими яйцями.
Як повідомили УНІАН в прес-службі ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», під час спалаху постраждало 27 осіб, з них 23 дітей. Хворі були госпіталізовані в інфекційні стаціонари області з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція».
За результатами епідрозслідування встановлено фактор передачі – сирі курячі яйця невідомого походження, інфіковані сальмонелою (Salmonella enteritidis), що використовувались для приготування страв у закладі.
Перші термінові повідомлення про випадки інфекційних захворювань серед вихованців ДНВЗ м. Збараж надійшли наприкінці березня.
Станом на сьогодні завершений комплекс всіх протиепідемічних заходів. Всі хворі проліковані. Вогнище сальмонельозу у ДНВЗ Збаража ліквідоване.
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