У дитсадку на Тернопільщині ліквідували спалах небезпечного захворювання

17/04/2018 Розмір тексту:

За результатами епідрозслідування встановлено фактор передачі – сирі курячі яйця невідомого походження, інфіковані сальмонелою.

В дитсадку Збаража повністю ліквідовано спалах сальмонельозу, спричинений зараженими яйцями.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України», під час спалаху постраждало 27 осіб, з них 23 дітей. Хворі були госпіталізовані в інфекційні стаціонари області з попереднім діагнозом «Гостра кишкова інфекція».

За результатами епідрозслідування встановлено фактор передачі – сирі курячі яйця невідомого походження, інфіковані сальмонелою (Salmonella enteritidis), що використовувались для приготування страв у закладі.

Перші термінові повідомлення про випадки інфекційних захворювань серед вихованців ДНВЗ м. Збараж надійшли наприкінці березня.

Станом на сьогодні завершений комплекс всіх протиепідемічних заходів. Всі хворі проліковані. Вогнище сальмонельозу у ДНВЗ Збаража ліквідоване.