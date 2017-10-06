У дитсадку на Тернопільщині дітей нагодували зараженою їжею. ВІДЕО

06/10/2017 Розмір тексту:

У дитячому садку у Великих Бірках 12-ро дітей із однієї ясельної групи захворіли на кишкову інфекцію. Чотирьох госпіталізували.

Нагадаємо, спалах гастроентероколіту у дошкільному закладі виявили 21-го вересня. Провівши епідрозслідування, фахівці обласного лабораторного центру знайшли причину і вогнище інфекції.

Як з’ясували, при приготуванні страв були порушені санітарні норми, повідомляє ІНТБ.