У дитсадку на Тернопільщині дітей нагодували зараженою їжею. ВІДЕО

06/10/2017 0
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У дитячому садку у Великих Бірках 12-ро дітей із однієї ясельної групи захворіли на кишкову інфекцію. Чотирьох госпіталізували.

Нагадаємо, спалах гастроентероколіту у дошкільному закладі виявили 21-го вересня. Провівши епідрозслідування, фахівці обласного лабораторного центру знайшли причину і вогнище інфекції.

Як з’ясували, при приготуванні страв були порушені санітарні норми, повідомляє ІНТБ.

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