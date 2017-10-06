У дитсадку на Тернопільщині дітей нагодували зараженою їжею. ВІДЕО
06/10/2017 0
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У дитячому садку у Великих Бірках 12-ро дітей із однієї ясельної групи захворіли на кишкову інфекцію. Чотирьох госпіталізували.
Нагадаємо, спалах гастроентероколіту у дошкільному закладі виявили 21-го вересня. Провівши епідрозслідування, фахівці обласного лабораторного центру знайшли причину і вогнище інфекції.
Як з’ясували, при приготуванні страв були порушені санітарні норми, повідомляє ІНТБ.
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