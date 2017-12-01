У дворі будинку водій переїхав пішохода

01/12/2017 Розмір тексту:

У четвер, 30 листопада, близько 12:10 год. на вулиці Монастирського біля магазину “Зима-літо” трапилась аварія.

Про це інформують у прес-службі патрульної поліції Тернополя, передає сайт 0352.ua.

За словами правоохоронців, 31-річний водій автівки “Нісан Мурано” скоїв наїзд на пішохода, рухаючись заднім ходом ділянкою заїзду до будинку №50.

Медики встановили діагноз потерпілого: закрита травма кісток правого передпліччя, закрита травма кісток правого колінного суглобу. Для надання меддопомоги чоловіка госпіталізували в травматологічне відділення.

У водія взято забір крові для проведення експертизи на вміст алкоголю. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.