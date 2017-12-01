У дворі будинку водій переїхав пішохода
01/12/2017 0
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У четвер, 30 листопада, близько 12:10 год. на вулиці Монастирського біля магазину “Зима-літо” трапилась аварія.
Про це інформують у прес-службі патрульної поліції Тернополя, передає сайт 0352.ua.
За словами правоохоронців, 31-річний водій автівки “Нісан Мурано” скоїв наїзд на пішохода, рухаючись заднім ходом ділянкою заїзду до будинку №50.
Медики встановили діагноз потерпілого: закрита травма кісток правого передпліччя, закрита травма кісток правого колінного суглобу. Для надання меддопомоги чоловіка госпіталізували в травматологічне відділення.
У водія взято забір крові для проведення експертизи на вміст алкоголю. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.
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