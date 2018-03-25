У двох селах на Підволочищині закривають школи

Необхідно визнати уже, що ця політика не спрацювала. Більше того, дії, що мали б сприяти покращенню розвитку громади, часто призводять тільки до гіршого. Так звана оптимізація, запущена разом із децентралізацією, призвела до закриття шкіл, лікарень та інших важливих для громади соціальних об’єктів.

«Громади сіл та міст Тернопільської області, у тому числі сіл Пальчинці Кошляки, де я поспілкувався недавно з громадою, висловлюють глибокe невдоволення київською політикою. Тут, на превеликий жаль, владою заплановано закрити під виглядом оптимізації школи, а дітей заставлять учитися в інших селах. Організувати належним чином транспортування дітей до навчальних закладів ніхто не береться. Діти можуть реально втратити можливість отримати якісну освіту», – вважає народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко.

Фактично цього року за так званої політики децентралізації держава недофінансує освіту. Близько 4,5 млрд. грн. не вистачить на оплату праці та комунальні платежі для навчальних закладів. Через недолугість медичної реформи з цього року усі послуги мають бути платними. А лікувальні заклади оптимізовують шляхом закриття і скорочення ліжко-місць.

«Держава так і не знайшла фінансових ресурсів, які б могли наповнювати місцеві бюджети після децентралізації. У більшості громад не з’явилося ресурсу для поповнення бюджету, вони не мають коштів для запуску власних проектів. Так і не появилося чіткої стратегії утворення об’єднаних територіальних громад, як у європейських державах. В Україні цей процес відпущений на самоорганізацію», – переконаний нардеп Михайло Головко.